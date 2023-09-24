Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что когда-то Лига Наций уже себя исчерпала, как сейчас исчерпывает себя ООН, но мы видим развитие Рамштайна.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Совет безопасности ООН. Сегодня мы в Совбезе имеем 5 постоянных участников, что не парадоксально, один из – это россия. Они всегда накладывают свое вето, в Уставе ООН это прописано, и они используют это. Но сейчас Байден выступил с предложением добавить туда еще 5 постоянных членов», - отмечает Георгий Биркадзе.

Как он рассказывает, речь идет об Индии, Японии, Германии, Бразилии и ЮАР. К тому же, добавляет эксперт, было бы справедливо, если бы россию выбросили из Совбеза ООН, а на ее место взяли нас. Он подчеркивает, что сегодня Украина показывает лучший результат во всем мире, мы одни отвечаем за безопасность всей Европы, поэтому не может быть такого, чтобы в Совбезе была россия и не было нас.

Сегодня говорят, что ООН не будет работать, действительно может быть и случиться так. Потому что мы помним, что сначала это была Лига Наций, она себя исчерпала, потом стала ООН. Может быть так, что ООН исчерпает себя», - рассуждает Георгий Биркадзе.

С другой стороны, отмечает эксперт, сегодня мы видим мощную работу Рамштайна, эти встречи министров обороны действительно дают мощные результаты. Поэтому, убежден он, Рамштайн действительно может превратиться в сильную институцию.

Как сообщала Politeka, Войт прокомментировал иск Украины в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.