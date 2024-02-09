Политический аналитик из Израиля Соломон Манн прокомментировал слова Борреля о том, что ситуация на Ближнем Востоке – это большой котел, который может взорваться, и рассказал, когда это случится.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«На самом деле нет, на самом деле этот котел не только не взорвался, он еще довольно далек от взрыва» - утверждает Соломон Манн.

По мнению гостя программы, в развитии этой ситуации на Ближнем Востоке может быть заинтересовано не само государство США, а именно администрация Байдена в предвыборной кампании, чтобы Израиль как передовой отряд ввязался в боевые действия с Ливаном, Сирией, Ираном, возможно.

«Вы, наверное, видели много фильмов, как две банды начинают драку, сперва вперед пускают таких молодых, безбашенных, которые начинают друг друга мочить, а потом включаются крупные игроки», - отмечает Соломон Манн.

Тем не менее, объясняет он, сам Израиль не очень хочет в это ввязываться на таком уровне, чтобы не получилось, как с Украиной, когда страна воюет с заведомо более сильным врагом. Так что, констатирует аналитик, израильские дипломаты и политическое руководство хорошо понимают риски и не хотят утраивать крупный переполох на Ближнем Востоке.

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