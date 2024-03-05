Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал турне китайского спецпредставителя Ли Хуэя в россию, Украину, Брюссель и Францию и объяснил, как мы должны этим воспользоваться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Попутно эксперт вспоминает и заявления министра иностранных дел Турции Фидана на дипломатическом саммите в Анталии о том, что Украина и россия исчерпали уже лимиты того, что можно достичь военным путем. То есть, констатирует он, мы сейчас видим много информационных вбросов, публикаций о том, что сторонам пора садиться за стол переговоров.

«Эти все информационные вбросы происходят из-за того, что россия чрезвычайно заинтересована в том, чтобы достичь сейчас режима прекращения огня. Они прямо ждут того, что перемирие может наступить. Ну, конечно, при этом они хотят, чтобы это наступило без условий и уступок с их стороны. Поэтому они вбрасывают все в информационное пространство очень мощно и делают заявления, что вроде бы готовы, а Украина не готова», - рассказывает Александр Мусиенко.

Мол, объясняет он, Запад должен давить не на россию как агрессора, а на Украину, которая вроде бы не хочет садиться за стол переговоров и прекращать огонь. К тому же, добавляет эксперт, некоторые политики себе могут думать, что сейчас они заморозят ситуацию, а через несколько лет разбираться с этим будут уже не они.

«Поэтому очень важно сейчас понимать, что вся эта дипломатическая активность может быть. Познакомьтесь с Ли Хуэем, конечно, нужно, объяснить и еще раз донести до Китая нашу позицию», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что ситуация в Украине сегодня действительно сложная, и самая большая опасность здесь – не искусственный интеллект, а профессионализм управляющих.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал послание путина Федеральному собранию и заявил, что его угрозы закончились, ему нечем ответить на готовность Запада.





