Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:
1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.
Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.
Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима, подчеркнули участники Саммита мира.
2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны.
Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.
Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
3. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.
"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", – говорится в коммюнике.
Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что работа по проведению второго Саммита мира продолжается, и он будет через несколько месяцев.
"Мы в состоянии войны. У нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка к тому дню займет месяцы, не годы. И когда план будет готов, а каждый шаг проработан, тогда откроется путь к проведению второго Саммита миры , а значит, и до завершения войны, а также к справедливому и продолжительному миру", - заявил Зеленский.
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