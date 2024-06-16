Участники заявили, что имеют общее видение таких важных аспектов:

1. Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде.

Украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустима, подчеркнули участники Саммита мира.

2. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения продуктами питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны.

Нападения на торговые суда в портах и ​​на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.

Продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", – говорится в коммюнике.

Участники отметили, что Устав ООН, включая принципы уважения к территориальной целостности и суверенитету всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.