Путин и Ким Чен Ын выводят свои отношения на новый уровень безопасности, который выходит далеко за рамки их двух стран.

Соглашение между лидером Северной Кореи и президентом РФ Путиным может нарушить баланс сил в Восточной Азии и еще больше затруднить сдерживание ядерных амбиций Пхеньяна.

Два президента накануне подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включало обязательство «оказывать взаимную помощь в случае агрессии».

В договоре идет речь, что и Россия, и Северная Корея оказали немедленную военную помощь, если другая страна станет объектом вооруженной агрессии.

Путин также заявил, что Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей в рамках соглашения.

Официальные лица США предположили в комментарии NBC News, что в обмен на военную помощь Украине Россия может предоставить Северной Корее технологии, необходимые ей для обхода противоракетной обороны или запуска ядерной ракеты с подводной лодки.

В то же время Северная Корея и РФ отрицают передачу оружия для использования в Украине, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые Россия поддерживала ранее.

Южная Корея и Япония также выразили обеспокоенность по поводу влияния такого военно-технического сотрудничества на региональную безопасность.

Их реакция на углубление отношений между Россией и Северной Кореей может также иметь последствия за пределами региона.

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