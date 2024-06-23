Соглашение между лидером Северной Кореи и президентом РФ Путиным может нарушить баланс сил в Восточной Азии и еще больше затруднить сдерживание ядерных амбиций Пхеньяна.
Два президента накануне подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включало обязательство «оказывать взаимную помощь в случае агрессии».
В договоре идет речь, что и Россия, и Северная Корея оказали немедленную военную помощь, если другая страна станет объектом вооруженной агрессии.
Путин также заявил, что Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей в рамках соглашения.
Официальные лица США предположили в комментарии NBC News, что в обмен на военную помощь Украине Россия может предоставить Северной Корее технологии, необходимые ей для обхода противоракетной обороны или запуска ядерной ракеты с подводной лодки.
В то же время Северная Корея и РФ отрицают передачу оружия для использования в Украине, что является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые Россия поддерживала ранее.
Южная Корея и Япония также выразили обеспокоенность по поводу влияния такого военно-технического сотрудничества на региональную безопасность.
Их реакция на углубление отношений между Россией и Северной Кореей может также иметь последствия за пределами региона.
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