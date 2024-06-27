Хиллари Клинтон была кандидатом от Демократической партии на пост президента США в 2016 году.

Хиллари Клинтон называет себя единственным человеком, который дискутировал с обоими кандидатами в президенты США с Трампом в 2016 году и с сенатором Байденом на первичных президентских выборах от Демократической партии в 2008 году.

По словам Клинтон, попытки опровергнуть аргументы Дональда Трампа, как это делается в обычных дебатах, — пустая трата времени. Почти невозможно определить, каковы его аргументы.

Хиллари Клинтон добавила, что Трамп начинает с ерунды, а потом скатывается к болтовне и за годы ситуация только ухудшилась.

"Г-н Трамп может разглагольствовать и неистовствовать отчасти потому, что он хочет избежать прямых ответов о своих непопулярных позициях, таких как ограничения на аборты, предоставление налоговых льгот миллиардерам и продажа нашей планеты крупным нефтяным компаниям в обмен на пожертвования на предвыборную кампанию", - добавила Клинтон.

Хиллари Клинтон считает, что Трамп перебивает и запугивает потому что хочет выглядеть доминирующим и вывести своего противника из равновесия.

Клинтон сообщила, что эти уловки потерпят неудачу, если президент Байден будет столь же прямолинейным и решительным, каким он был, когда вступал в контакт с критиками-республиканцами во время обращения к Конгрессу в марте.

На этот раз, прогнозирует Клинтон, ожидайте, что Трамп обвинит Байдена в инфляции, но избегает отвечать на вопросы о своих собственных экономических планах.

Со своей стороны, Байден явно хочет рассказать о своих планах по снижению расходов.

Источник: nytimes.

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