Решение президента Эммануэля Макрона распустить парламент Франции и провести досрочные выборы может спровоцировать выход страны из Европейского союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных парламентских выборов в два тура 30 июня и 7 июля.

Решение было принято по итогам выборов в Европарламент, на которых победила партия "Национальное объединение", опередив центристскую коалицию Макрона более чем на 15 процентных пунктов.

Главный переговорщик Европейского союза по Брекситу Мишель Барнье заявил в интервью газете The Telegraph, что надежды Макрона победить на выборах крайне правую партию «Национальное объединение» (RN) очень рискованны.

«Я не думаю, что госпожа (лидер парламентской фракции РН Марин) Ле Пен и господин (президент партии РН Иордании) Барделла изменили свое мнение. Они по-прежнему настроены антиевропейски», — считает Барнье.

Источник: Sputnik.

Напомним, премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне подготовки к парламентским выборам сделал новое заявление, в котором, в частности, коснулся Украины.

Габриэль Атталь представил в Париже программу президентской партии на выборах в законодательные органы.

Французский премьер-министр указал, что если к власти придут ультраправые, поддержка Украины со стороны Парижа снизится.

"Национальное объединение – это блокирование Евросоюза, это начало Фрексита и конец значительной части поддержки Украины", – предупредил глава правительства.

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