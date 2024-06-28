Президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных парламентских выборов в два тура 30 июня и 7 июля.

Решение было принято по итогам выборов в Европарламент, на которых победила партия "Национальное объединение", опередив центристскую коалицию Макрона более чем на 15 процентных пунктов.

Главный переговорщик Европейского союза по Брекситу Мишель Барнье заявил в интервью газете The Telegraph, что надежды Макрона победить на выборах крайне правую партию «Национальное объединение» (RN) очень рискованны.

Макрон

«Я не думаю, что госпожа (лидер парламентской фракции РН Марин) Ле Пен и господин (президент партии РН Иордании) Барделла изменили свое мнение. Они по-прежнему настроены антиевропейски», — считает Барнье.

Источник: Sputnik.

Напомним, премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне подготовки к парламентским выборам сделал новое заявление, в котором, в частности, коснулся Украины.

Габриэль Атталь представил в Париже программу президентской партии на выборах в законодательные органы.

Французский премьер-министр указал, что если к власти придут ультраправые, поддержка Украины со стороны Парижа снизится.

"Национальное объединение – это блокирование Евросоюза, это начало Фрексита и конец значительной части поддержки Украины", – предупредил глава правительства.

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