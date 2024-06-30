Ни один реалистичный сценарий не выглядит хорошим для президента Франции Эммануэля Макрона.

На предстоящих парламентских выборах во Франции ни один реалистичный сценарий не сулит ничего хорошего французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Прогнозы предполагают, что крайне правый Национальный союз может выйти с самым большим блоком мест, за которым последует конкурирующая коалиция, состоящая из французских левых, а затем центристская партия, лояльная французскому президенту Эммануэлю Макрону, отстающая на далеком третьем месте.

Результат будет ошеломляющим на нескольких уровнях, вероятно, уступив место первому крайне правому премьер-министру Франции и погрузив последние годы президентства Макрона.

Вполне вероятно, что «Франция столкнется с беспрецедентной за более чем 80 лет ситуацией — крайне правые придут к власти впервые в истории Пятой республики», — заявила Тара Варма, французский исследователь из Брукингского института.

Еще одним беспрецедентным результатом является то, что до сих пор двухтуровая система помогала сдерживать крайне правых, добавила она.

«На этот раз это может пойти им на пользу. Кажется маловероятным, что они получат абсолютное большинство, поэтому мы движемся к хаосу».

Правительство крайне правого большинства будет работать над тем, чтобы обратить вспять или подорвать большую часть экономической политики президента Макрона - отменить пенсионные реформы и восстановить налоги на богатство.

Одновременно проводя жесткие законы о миграции внутри страны и, возможно, подорвав французскую повестку дня в Брюсселе , включая политику Макрона и вопросы безопасности. обязательства перед Украиной.

Источник: washingtonpost.

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