Больше всего их беспокоит предотвращение полномасштабной войны между двумя сторонами, в которую, по опасениям американских чиновников, могут быть втянуты другие вооруженные Ираном ополченцы в Ираке и Сирии, а потенциально — даже сами Соединенные Штаты и Иран.
«Еще одна война между Израилем и «Хезболлой» может легко перерасти в региональную войну с ужасными последствиями для Ближнего Востока», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Израильские лидеры уже несколько месяцев угрожают начать военную операцию в Ливане, чтобы оттеснить силы Хезболлы от границы. Однако тон этих угроз, похоже, смягчился на фоне шквала столкновений в Вашингтоне.
Ниже представлены четыре гипотетических сценария, которые могут развернуться в надвигающейся конфронтации между Израилем и «Хезболлой»:
Сценарий 1. Ограниченная кампания.
Ожидается, что израильские военные выведут часть наземных сил из сектора Газа, одновременно перейдя к высокоточным ударам с целью уничтожения высокопоставленных лидеров ХАМАС и рейдам специальных операций, проводимым по разведывательной базе, в попытке спасти больше заложников.
Сценарий 2: Просчет.
Поскольку основные наземные операции Израиля в секторе Газа сворачиваются, спецназ ЦАХАЛа продолжит поиск заложников и охоту на высокопоставленных командиров ХАМАС.
Сценарий 3: Превентивная война.
Израильские лидеры могут решиться на полномасштабную кампанию против «Хезболлы», нанеся удары по тысячам объектов на юге Ливана в первые 24 часа в попытке уничтожить беспрецедентный стратегический арсенал этой поддерживаемой Ираном группировки.
Сценарий 4: Прекращение огня и деэскалация.
Надежды на то, что Израиль и ХАМАС смогут быстро прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа, угасли с тех пор, как Байден озвучил последнее предложение 31 мая, но такая сделка, вероятно, облегчила бы дипломатические усилия по предотвращению надвигающейся войны между Израилем и «Хезболлой».
Источник: al-monitor.