Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сигнализирует о неизбежном снижении активности в кампании в Газе на фоне подготовки к возможно наступлению на Хезболлу в Ливане, представители Байдена видят возможность нажать на тормоза.

Больше всего их беспокоит предотвращение полномасштабной войны между двумя сторонами, в которую, по опасениям американских чиновников, могут быть втянуты другие вооруженные Ираном ополченцы в Ираке и Сирии, а потенциально — даже сами Соединенные Штаты и Иран.

«Еще одна война между Израилем и «Хезболлой» может легко перерасти в региональную войну с ужасными последствиями для Ближнего Востока», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Израильские лидеры уже несколько месяцев угрожают начать военную операцию в Ливане, чтобы оттеснить силы Хезболлы от границы. Однако тон этих угроз, похоже, смягчился на фоне шквала столкновений в Вашингтоне.

Ниже представлены четыре гипотетических сценария, которые могут развернуться в надвигающейся конфронтации между Израилем и «Хезболлой»:

Сценарий 1. Ограниченная кампания.

Ожидается, что израильские военные выведут часть наземных сил из сектора Газа, одновременно перейдя к высокоточным ударам с целью уничтожения высокопоставленных лидеров ХАМАС и рейдам специальных операций, проводимым по разведывательной базе, в попытке спасти больше заложников.

Сценарий 2: Просчет.

Поскольку основные наземные операции Израиля в секторе Газа сворачиваются, спецназ ЦАХАЛа продолжит поиск заложников и охоту на высокопоставленных командиров ХАМАС.

Сценарий 3: Превентивная война.

Израильские лидеры могут решиться на полномасштабную кампанию против «Хезболлы», нанеся удары по тысячам объектов на юге Ливана в первые 24 часа в попытке уничтожить беспрецедентный стратегический арсенал этой поддерживаемой Ираном группировки.

Сценарий 4: Прекращение огня и деэскалация.

Надежды на то, что Израиль и ХАМАС смогут быстро прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа, угасли с тех пор, как Байден озвучил последнее предложение 31 мая, но такая сделка, вероятно, облегчила бы дипломатические усилия по предотвращению надвигающейся войны между Израилем и «Хезболлой».

Источник: al-monitor.