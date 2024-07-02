По мере роста угроз со стороны Северной Кореи и Китая, США стремятся закрепить оборонное партнерство с азиатскими союзниками.

Соединенные Штаты завершили свои первые многоплановые учения с Японией и Южной Кореей в Восточно-Китайском море, что является шагом вперед в усилиях Вашингтона по укреплению и закреплению своего партнерства в сфере безопасности с ключевыми азиатскими союзниками в регионе, перед лицом растущих угроз со стороны Северной Кореи и Китая.

Подобные учения также несут в себе риск усиления напряженности.

Китай регулярно осуждает учения в том, что он считает своей сферой влияния, а Северная Корея уже раскритиковала прибытие авианосной группы USS Theodore Roosevelt в порт Пусан, где находится штаб-квартира ВМС Южной Кореи. и авиабаза Кимхэ — в рамках подготовки к Freedom Edge как «провокационная» и «опасная».

Тем временем Китай проводит масштабное наращивание военного потенциала как ядерного, так и обычного оружия и теперь имеет крупнейший в мире флот. Он претендует как на самоуправляемый остров Тайвань, так и практически на все Южно-Китайское море как на свою территорию и все чаще обращается к своим военным, чтобы отстаивать эти претензии.

Напряженность в отношениях с Северной Кореей достигла самой высокой точки за последние годы, поскольку темпы программ Ким Чен Ына по созданию оружия усиливаются , несмотря на жесткие международные санкции.

В Пхеньяне президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили пакт о взаимной обороне , согласившись прийти на помощь друг другу в случае нападения, что насторожило других в регионе.

Источник: abcnews.