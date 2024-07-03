Члены партии Байдена начали открыто выражать разочарование президентом и его командой после провального выступления на дебатах, когда он порой был не в состоянии связывать воедино полные предложения.

Ведущие демократы начали яростно и агрессивно критиковать выступление президента Джо Байдена на дебатах и ​​выступать против того, что они называют неубедительным ответом его кампании на опасения, что он больше не пригоден для этой работы, — тем самым подавая партии грозное предупреждение.

Представитель Ллойд Доггетт (демократ от Техаса) призвал Байдена выйти из гонки. Представитель Джим Клайберн (демократ от Южной Каролины), ключевой союзник президента, сказал Андреа Митчелл из MSNBC, что он поддержит вице-президента Камалу Харрис, если Байден уйдет в отставку.

Бывший спикер Нэнси Пелоси заявила, что вполне законно сомневаться в том, было ли выступление Байдена на дебатах «эпизодом или это состояние?».

Губернаторы-демократы также планируют встретиться с Байденом, возможно, уже в среду, после того как на этой неделе более двух десятков человек собрались, чтобы высказать свое недовольство президентом.

Нынешние или бывшие члены Конгресса от Демократической партии н открыто признали свой скептицизм относительно того, что его кампания предпринимает правильные шаги для восстановления доверия избирателей. Из них двое призвали Байдена уйти в отставку.

Пока что Байден полон решимости остаться в гонке, и его семья также настоятельно просила его продолжать.

Источник: politico.