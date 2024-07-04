После выступления Байдена на дебатах волна паники среди политических обозревателей, в том числе и некоторых демократов, спровоцировала обсуждение возможности его замены на выборах.

Байден, который утверждал, что планирует остаться в гонке, вскоре будет официально выдвинут в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

Если Джо Байден останется в гонке, на данном этапе есть только один реальный вариант принудительного вытеснения его из числа номинантов.

Более 1976 из более чем 3894 человек, которые уже выбрали Байдена в качестве делегатов, которые были обещаны, воздержатся от голосования за него в первом туре во время виртуального выдвижения кандидатуры Демократическим национальным комитетом.

Однако есть несколько причин, по которым этот сценарий представляется маловероятным, включая волю делегатов и технические особенности некоторых партийных правил.

Партия может проголосовать на одном из своих предстоящих заседаний комитета за создание какого-то вида наказания для делегатов, которые не поддерживают Байдена.

Если делегат Байдена не примет участия в первом туре голосования вместо того, чтобы поддержать президента, его голос просто не будет учтен.

По словам Элейн Камарк, старшего научного сотрудника Института Брукингса и члена Национального комитета Демократической партии, в случае если Байден выйдет из гонки до выдвижения своей кандидатуры многие делегаты, назначенные Байдену, скорее всего, отправятся на съезд Демократической партии без каких-либо обязательств.

Отдельные делегаты внезапно получат огромное влияние на то, кого выдвигает их партия.

Эти делегаты не перейдут автоматически к вице-президенту Камале Харрис. Президентские и вице-президентские бюллетени на съезде Демократической партии являются отдельными.

Харрис — как напарник Байдена — был бы естественным, даже вероятным кандидатом для многих делегатов-демократов, если Байден покинет гонку.

Однако остаются и другие варианты, включая высокопоставленных губернаторов, а также членов Конгресса или кабинета Байдена.

Но здесь все еще существует неопределенная переменная, поскольку ни один другой кандидат, кроме Байдена, официально не имеет права на выдвижение без изменения правил партии.

Источник: abcnews.