Неуверенное выступление Байдена на сцене дебатов, похоже, усилило опасения избирателей относительно того, достаточно ли он ментально и физически подготовлен, чтобы служить еще один срок в качестве президента.

Зрители после дебатов вышли с довольно определенным мнением, что Трамп выиграл дебаты — или, по крайней мере, что действующий президент Байден их проиграл.

Пока еще рано делать окончательные выводы, но Трамп, похоже, набрал по крайней мере некоторые позиции в опросах, поскольку политологи и журналисты начали изучать немедленные последствия дебатов.

В среднем по стране по опросам 538 Трамп теперь опережает Байдена на 1,4 процентных пункта, в то время как 27 июня, в день дебатов, эти два кандидата были почти равны.

Большая часть первоначального опроса после дебатов показала, что Трамп находится в более сильной позиции по сравнению с тем, где он был в последних преддебатных опросах от тех же социологов.

Например, демократически настроенный социолог Data for Progress опубликовал общенациональный опрос, проведенный на следующий день после дебатов, который показал, что Трамп опережает Байдена на 48 процентов против 45 процентов, тогда как ранний майский опрос того же агентства показал, что Байден опережает на 47 процентов против 46 процентов.

В своем опросе после дебатов Университет Саффолка/USA Today обнаружил, что Трамп лидирует с 41 процентом против 38 процентов (с Робертом Кеннеди-младшим на 8 процентов), что является сдвигом по сравнению с равными результатами в конце апреля.

Канадский социолог Leger обнаружил особенно резкий сдвиг в своем сотрудничестве с консервативной New York Post в опросах, перейдя от Байдена +2 непосредственно перед дебатами к Трампу +7 сразу после них.

Источник: abcnews.