Замечено показательное сходство между тем, что делала Германия до вторжения в Польшу в сентябре 1939 года, и тем, что делает Китай сейчас.

В восточнокитайском порту Дуньин в начале 2024 года часто пришвартовывались несколько танкеров, одновременно выгружавших российскую сырую нефть в новое хранилище на 31,5 млн баррелей.

Об этом сообщало агентство Reuters в апреле.

Трейдеры заявили, что все это было частью согласованных и преднамеренных усилий Китая по созданию стратегических запасов для, возможно, неопределенного будущего.

В статье для блога о международных отношениях и конфликтах «War on the Rocks», опубликованной 17 апреля, Майк Штудеман, бывший командующий Управления военно-морской разведки и разведки США и директор Индо-Тихоокеанского командования США, утверждал, что это было частью гораздо более широкого процесса.

«Си Цзиньпин готовит свою страну к решающему столкновению», — написал он, описывая китайского лидера как «милитаризующего китайское общество и готовящего свою страну к потенциальной войне высокой интенсивности».

Часть этого, как он предположил, включала создание стратегических запасов основных товаров и ресурсов, защиту Китая от санкций, подобных тем, что были введены против России после ее вторжения в Украину, или, по сути, от военной блокады в рамках региональной или глобальной войны.

Теперь все больше экспертов полагают, что Китай накапливает ресурсы и сырье, чтобы подготовиться к войне, скорее всего, к вторжению на Тайвань, которое может втянуть его в затяжную войну.

Источник: economictimes.