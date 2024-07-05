Единственный реформатор, баллотирующийся на президентских выборах в Иране, заявил журналистам после голосования, что надеется, что у страны будут хорошие отношения почти "со всеми странами".

Масуд Пезешкиан по-видимому, имел в виду продолжающуюся конфронтацию страны с Западом, отвечая на вопрос журналиста о том, как Иран будет управлять международными отношениями, если он станет президентом.

«Если Бог даст, мы постараемся иметь дружеские отношения со всеми странами, кроме Израиля», — заявил 69-летний кандидат.

Иран и Израиль давно ведут теневую войну с Исламской Республикой, которая, по общему мнению, призывает к уничтожению еврейского государства.

Вражда вырвалась наружу после почти шести месяцев войны в секторе Газа, где Израиль начал беспрецедентное наступление после того, как тысячи террористов под руководством ХАМАСа ворвались на юг страны 7 октября, убив почти 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяв 251 заложника.

Более высокая явка на выборах в пятницу — призванных заменить покойного президента Эбрагима Раиси после того, как он погиб в авиакатастрофе в прошлом месяце — может повысить шансы Пезешкиана.

Кандидат, возможно, рассчитывал на социальные сети для распространения своих высказываний, поскольку все телевещатели в стране контролируются государством и управляются сторонниками жесткой линии.

Но остается неясным, сможет ли он набрать необходимый импульс, чтобы привлечь уставших избирателей к голосованию.

Источник: timesofisrael.