Дональд Трамп указал, что в отличие от Европы, США отделены от Украины океаном, и что европейцам пора платить по счетам за своего соседа.

Заявление, которое предполагает, что Трамп сократит будущую помощь для поддержки военных усилий Украины или других.

И несмотря на возмущение, вызванное его предыдущим заявлением о том, что Россия «может делать все, что захочет» со странами НАТО, которые «задолжали» по оборонным расходам, Трамп повторил это заявление еще раз, намекнув, что приверженность США НАТО больше не является нерушимой.

На вопрос Байдена, выйдет ли он из НАТО, бывший президент просто пожал плечами.

Для друзей Америки, а также для многих американцев, которые верят в альянсы и важность НАТО, эти заявления вызывают глубокую тревогу, особенно с учетом того, что на следующей неделе 32 лидера стран НАТО начнут собираться в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину самого успешного военного союза в истории.

Это также поднимает важный вопрос о том, что американцы на самом деле думают о НАТО и альянсах — и на этом "фронте" новости более утешительны.

Опросы, проведенные Чикагским советом за последние годы, показали, что американцы действительно ценят альянсы, причем девять из десяти американцев говорят, что военные альянсы являются эффективным подходом к достижению целей внешней политики США и что они приносят пользу как США, так и союзным государствам.

Тем не менее, данные указывают на тревожную тенденцию среди республиканцев, особенно той части американской общественности, которая «очень благоприятно» относится к Трампу (15 процентов от общей численности населения, но 54 процента всех самоназывающих себя республиканцами), поскольку по этим вопросам они все больше расходятся во мнениях с подавляющим большинством.

В настоящее время только 52 процента республиканцев Трампа — по сравнению с 71 процентом других республиканцев и 83 процентами демократов — считают, что НАТО «необходимо» для безопасности США.

Источник: politico.