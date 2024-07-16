В то время как Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером для региона в целом, Китай теперь является крупнейшим в Южной Америке — с Бразилией, Чили, Перу и другими.

Присутствие азиатского гиганта не только экономическое, послы Китая хорошо разбираются в Латинской Америке и хорошо говорят на испанском и португальском языках - дипломатический состав расширяется.

Соединенные Штаты, напротив, часто оставляют посольские должности вакантными из-за политического тупика в Вашингтоне.

Местным чиновникам, журналистам и ученым предлагаются бесплатные поездки в Китай. Во время пандемии Китай отправлял вакцины в Латинскую Америку гораздо быстрее, чем Соединенные Штаты или Европа.

Это расширение тревожит людей вроде Марко Рубио, сенатора-республиканца, который заседает в Комитете по иностранным делам.

Он говорит, что Соединенные Штаты «не могут позволить Коммунистической партии Китая расширить свое влияние и поглотить Латинскую Америку и Карибский бассейн в свой частный политико-экономический блок».

По мере того, как роль Китая как торгового и инвестиционного партнера растет, особенно в Южной Америке, правительства не хотят быть вынужденными выбирать между двумя великими державами мира. «Наша политика — хеджирование, попытка сохранить баланс», — говорит один министр иностранных дел.

И ЕС, и США больше говорят об инвестициях в Латинскую Америку. На саммите в прошлом году ЕС пообещал инвестировать более 45 млрд евро.

Если это будет одобрено, это, по крайней мере, может означать, что Китай столкнется с немного большей конкуренцией в регионе.

Источник: economist.