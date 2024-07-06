Плохое выступление президента Джо Байдена на дебатах вызвало серьезную обеспокоенность в других странах.

Об этом говорится в материале Джеймса Ставридиса, отставного адмирала ВМС США, бывшего верховного главнокомандующего НАТО.

Идет война в Украине, которая тянется третий кровавый год без видимого прогресса к победе ни одной из сторон или даже к значимым переговорам.

Война меняется на наших глазах, и эта тенденция будет только усиливаться в течение его срока полномочий, который составляет минимум четыре года.

Хотя НАТО выпустило несколько сильных политических заявлений о необходимости согласованных, общеальянсовых кибервозможностей, коллективная оборона в практическом смысле отсутствует.

Не существует эквивалента Киберкомандования США или Правительственного центра связи Великобритании , организаций высшего уровня, готовых вести как наступательную, так и оборонительную кибервойну.

Заглядывая вперед к саммиту, давайте примем как должное, что Украина является приоритетом альянса № 1, заявил Джеймс Ставридис.

Российское правительство и его партнеры-хакеры усиливают свой злонамеренный киберфронт, совершая постоянные прямые атаки на Украину, страны Балтии и многие страны Восточной Европы.

Рука об руку с кибервойной, конечно, идет надвигающаяся угроза искусственного интеллекта. ИИ станет новым мощным инструментом в гибридной войне Путина.

Источник: bloomberg.