Риторика, использованная для описания победы правых во Франции (RN) в первом туре, кажется несколько преувеличенной.

Даже в вопросе, который разделяет правых по всей Европе, RN можно увидеть разыгрывающим умеренную карту.

Когда-то Ле Пен использовала речь в Национальной ассамблее, чтобы заявить:

«Именно героическое сопротивление украинского народа приведет к поражению России».

Если она будет следовать логике своего дискурса, она встанет на сторону правой Мелони и лидера Шведских демократов Джимми Акессона, что сделает ее третьей и самой могущественной из Новых правых — гораздо более удачный термин, чем «ультраправые правые» — которая встала в один ряд с НАТО, США и (большинством) западных демократий.

Ничто из этого не кричит об «ультраправом» захвате власти. Эти политики не похожи на Дональда Трампа, который удваивает обещания посадить врагов в тюрьму, провести чистку госслужбы и оспорить конституцию. За исключением AfD, европейские новые правые выставляют напоказ свою относительную умеренность.

Да, как и основные идеологии — социализм, социал-демократия, либерализм, христианская демократия — они различаются по своим позициям среди избирателей. Но у них также есть своя сдерживающая идеология: демократический национализм. Они верят в выбор — и, неявно, умеренность — народа и полагают, что нация остается наиболее естественной единицей как для политики.

Эти партии консервативны в некоторых вещах — например, в укреплении семьи — но не в других, что ближе к социализму, чем к консерватизму. Экстремисты, похоже, находятся в другом месте.

Источник: unherd.