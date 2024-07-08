Угроза со стороны Хезболлы не нова, но она серьезнее, чем была, сделав части севера непригодными для проживания, ополчение поставило Израиль в безвыходное положение.

Израильтяне возмущены присутствием врага на своих границах, который планирует атаки в стиле ХАМАС.

Вторжение Израиля в Ливан в 2006 году, направленное на вытеснение Хезболлы с границы, привело к кровавой 34-дневной войне, которая, с точки зрения Израиля, ослабила ополчение.

Теперь некоторые официальные лица призывают к новому вторжению, предупреждая, что Газа будет выглядеть «раем» по сравнению с Ливаном, когда оно закончится.

Фактически, еще одна война сейчас была бы катастрофой для Израиля и для Ливана. Хезболла вооружена лучше, чем в 2006 году, имея арсенал в 150 000 ракет, некоторые из которых могут достичь Тель-Авива, подавить израильскую ПВО и разрушить важную инфраструктуру.

Израильские официальные лица говорят о короткой, резкой войне, но вторжение израильских войск в 1982 году было трясиной; даже в 2006 году Хезболла оказала ожесточенное сопротивление.

Жертвы среди гражданского населения были бы ужасающими, поскольку Хезболла укоренилась в деревнях и городах, что привело бы к дальнейшему международному позору для Израиля. Обанкротившееся ливанское государство может рухнуть, спровоцировав хаос.

А конфликт может привести к региональной войне с участием Ирана и его доверенных лиц. Хасан Насралла, лидер Хезболлы, предупредил о войне без границ. Иран говорил о «войне, которая уничтожит все».

В долгосрочной перспективе угроза, которую представляет Хезболла, будет невыносимой для любой страны. Дипломатия могла бы помочь.

Источник: economist.