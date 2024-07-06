Консервативная партия Риши Сунака развалилась на части разгневанным электоратом, который чувствовал себя брошенным, проигнорированным и полностью разочарованным.

Почему Сунак назначил выборы Британии в самое неподходящее для партии время, станет темой университетских диссертаций на долгие годы вперед — возможно, тех же диссертаций, в которых будет обсуждаться смерть современной Консервативной партии, поскольку трудно понять, куда они пойдут дальше.

Вскоре после того, как начали поступать результаты выборов в Британии, стало совершенно ясно, что реформа не расколола голоса Консервативной партии (Тори), как предсказывалось.

Консерваторы раскололи голоса сторонников реформы.

Еще в 2019 году 13 декабря, когда стало ясно, что Борис Джонсон набирает подавляющее большинство в Палате общин, один политический аналитик написал для Express.co.uk: «Не заблуждайтесь, этот результат — результат двух, может быть, трех сроков для тори. Лейбористы в пустыне».

И все же, когда Борис с билетом Get Brexit Done сметал все на своем пути (разрушая в процессе Лейбористскую партию Корбинта), это казалось действительно разумным предположением.

Чего невозможно было предвидеть, так это то, что Консервативная партия взяла на себя самоубийственную миссию.

Самоубийственная миссия завершилась, когда партия тори если и не погибла, то, по крайней мере, осталась под контролем систем жизнеобеспечения.

Политологи считают, что свержение Бориса Джонсона было умопомрачительно глупым.

Источник: express.