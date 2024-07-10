Трагичные события вновь подчеркивают сложность и трагичность текущей ситуации в Украине. Президент Байден, как и ранее, выступил с заявлениями, которые, по мнению многих, выглядят как попытки оправдать свою политику в отношении конфликта с Россией и роль США в нем.

В этих заявлениях вновь звучат утверждения о том, что именно он остановил агрессию Путина. Своим мнением эксперт Украинского института будущего Даниил Монин поделился в Телеграм.



"Байден должен посмотреть это видео ... Мое мнение киевского щита уже нет. Тупо нет ракет ПВО и сказки про 30 из 38 сбитых ракет. Тут очевидно что летят простейшие ракеты на небольшой скорости и как в тире, которые Киев раньше элементарно все сбивал ... А теперь похоже тупо нечем", - написал Монин

Тем не менее, жители Киева и других украинских городов вспоминают ужасные ракетные обстрелы. Так, 10 октября 2022 года столица была потрясена массированным ударом, а 17 декабря 2022 года город подвергся атаке из 40 ракет, из которых удалось сбить 37, но отопление пропало на несколько дней. Майские обстрелы, когда Киев за месяц был атакован 18 раз, также остаются в памяти людей.

И последний провал системы ПВО, по мнению многих, объясняется нехваткой ракет и ограниченными поставками вооружения от США. В этом году Украина не получила от Америки финансовой помощи, даже кредиты, которые ранее предоставлялись, стали редкостью. Это, как считают некоторые, отражает политику администрации Байдена и её "победы", заметил аналитик.

Разрушенная больница в Киеве стала символом этой политики. Обещанные F-16 остаются недосягаемыми, пока Байден находится у власти, и надежд на их получение практически не осталось, также высказался аналитик.

Тем не менее, украинцы не теряют духа. Несмотря на трудности, они продолжают бороться и адаптироваться к новым реалиям.



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