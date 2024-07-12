Если бы Джо Байден хотел совершить пару оплошностей, чтобы нанести своему президентству как можно больше вреда, то вряд ли он смог бы сделать это лучше, чем в четверг вечером.

Этот саммит НАТО в Вашингтоне уже был омрачен вопросами о возрасте и умственных способностях президента США.

Все глаза были прикованы к этому вечеру, чтобы увидеть, сможет ли Байден завершить этот саммит без сучка и задоринки. Он не смог.

В медиа-центре, где собрались сотни журналистов, чтобы посмотреть пресс-конференцию, раздался тихий вздох.

На экранах по всему залу Байден повернулся налево и приготовился уступить место Зеленскому.

«А теперь я хочу передать его президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости», — сказал он.

Сделав эффектную паузу, он заключил: «Дамы и господа, президент Путин».

Атмосфера среди собравшихся писак мгновенно сменилась от атмосферы интереса к атмосфере ужаса.

Ощущение в зале было точно таким же, как на президентских дебатах 27 июня , когда г-н Байден застыл на сцене. Люди переглядывались, словно говоря: «Неужели это действительно происходит?»

Сэру Киру Стармеру, Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону несколько минут спустя задали этот вопрос на их собственных пресс-конференциях, и все они назвали ошибку г-на Байдена безобидной оговоркой.

Но правда в том, что момент для этого инцидента был выбран крайне неудачно.

Но полтора часа спустя он сделал это снова. На своей собственной пресс-конференции Байдену задали вопрос о пригодности Камалы Харрис на пост президента, что было явным намеком на идею ее замены в списке демократов.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа вице-президентом, если бы она не была квалифицирована для того, чтобы быть президентом», — сказал он. Еще больше ахов, когда стало ясно, что он принял своего ближайшего союзника за своего величайшего врага.

Из-за своих нелепых ошибок в именах некоторых из своих ближайших союзников он рисковал выставить Америку в качестве международного посмешища и заставил западных лидеров изо всех сил пытаться его прикрыть.

Почти наверняка сегодняшние события приведут к тому, что еще больше демократов заявят, что они больше не могут поддерживать его кампанию.

Источник: telegraph.