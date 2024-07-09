Общавшиеся с Байденом в последние месяцы, заявили, что были поражены переменами в его поведении.

Помощники, иностранные официальные лица, члены Конгресса и доноры говорят, что в последние месяцы президент Байден стал медлительнее и чаще теряет ход мыслей, хотя близкие помощники утверждают, что он по-прежнему сохраняет ясность ума.

Президент Байден , которому 81 год и который является старейшим человеком, когда-либо занимавшим этот пост, в последние месяцы демонстрирует признаки ускоренного старения, заявили многочисленные помощники, иностранные чиновники, члены Конгресса, доноры и другие лица, которые взаимодействовали с Байденом за последние 3,5 года.

Они отметили, что он двигается медленнее, говорит тише и у него случаются моменты, когда он теряет ход мыслей чаще, чем всего год назад.

Тем не менее, по словам 21 человека, многие из которых говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную тему и поделиться откровенными оценками, за последние несколько месяцев Байден значительно сбавил обороты.

Во время саммита стран Группы семи в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постарел президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год или, в некоторых случаях, всего несколько месяцев назад, сказали несколько официальных лиц, знакомых с их реакцией.

«Люди были обеспокоены этим», — сказал один человек, знакомый с реакцией лидеров.

«За последний год произошел спад. В 2023 году он был гораздо энергичнее», — сказал один из бывших чиновников администрации.

Источник: washingtonpost.