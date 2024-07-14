Соединенные Штаты пытаются создать крепкий альянс с Индией, чтобы противостоять Китаю, но стремление к независимости осложняет отношения.

Высокопоставленные представители администрации Байдена разочарованы тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Путиным в Москве в то время, когда президент Байден открывал крупный саммит НАТО в Вашингтоне, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в отношениях, которые они считают одними из самых важных.

По словам нескольких официальных лиц США, знакомых с ситуацией, встреча в Москве состоялась, несмотря на опасения, высказанные в Нью-Дели несколькими высокопоставленными чиновниками администрации в начале этого месяца, что выбранное время осложнит «видение» для Вашингтона.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам в понедельник: «Мы прямо и ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу ее отношений с Россией».

На пресс-конференции в четверг в Нью-Дели посол США Эрик Гарсетти выступил со скрытой критикой встречи в Москве и предупредил Индию, что ей не следует воспринимать дружбу США «как должное».

Администрация Байдена «считает, что Индия слишком важна для их целей в отношениях с Китаем, чтобы жертвовать отношениями из-за этого бесполезного визита», — заявила Лиза Кертис, директор по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в Центре новой американской безопасности и бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в администрации Трампа.

Источник: washingtonpost.