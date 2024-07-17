Всего пару дней назад международные СМИ приветствовали более воинственную политику Британии, поскольку Стармер предположил, что Киеву будет разрешено запустить британские крылатые ракеты Storm Shadow по российской территории, сняв предыдущие ограничения на их использование.

Однако днем ​​позже Даунинг-стрит уточнила, что Украина не сможет использовать Storm Shadow для атаки на Россию.

Некоторые понимали, что Storm Shadows могли быть включены. Но теперь мы знаем, что их не было — и Россия тоже знает. Это было двусмысленно, а двусмысленность может быть мощным военным оружием, заставляя противника гадать и заставляя распылять оборонительные ресурсы для защиты от неизвестности.

Таким образом, прояснение позиции Великобритании по Storm Shadow дало Путину неожиданное преимущество.

Стармер сказал лидерам НАТО в Вашингтоне: «Путину нужно услышать четкое послание, прозвучавшее на этом саммите, — послание единства и решимости, что мы поддержим Украину во что бы то ни стало».

Для Путина это стало еще одним подтверждением того, насколько НАТО боится угроз эскалации. Этот страх все еще охватывает западных лидеров, несмотря на то, что многие путинские красные линии были пересечены без последствий.

Конечно, правильно, что Британия должна стремиться избежать более серьезных ответных действий со стороны Кремля.

Но войны не выигрываются без принятия рисков, присущих предоставлению Украине возможности сильнее отбиваться от Путина. Они определенно не выигрываются той нерешительностью, которую мы видели у правительства на этой неделе.

Источник: telegraph.