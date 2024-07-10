Убедительная победа Стармера над консервативными тори на парламентских выборах, состоявшихся для его левоцентристской Лейбористской партии, является свидетельством того, что в политике скучность не всегда плоха.

Как и президент США Джо Байден в 2020 году, Стармер воспользовался требованием избирателей, отчаянно желавших положить конец безумию.

Теперь, когда Стармер готовится к управлению страной, вопрос заключается в том, сможет ли он продолжать выполнять скучную работу — или, как и Байден до него, это обернется против него.

Стармер был не единственным победителем выборов этой недели. Избиратели также дали Найджелу Фараджу, одному из самых влиятельных ярых сторонников Brexit, а теперь и активисту антииммиграционной кампании, лучший результат и платформу для развития.

Впервые получив место в парламенте, Фарадж пообещал «создать массовое национальное движение в течение следующих нескольких лет», чтобы бросить вызов лейбористам за власть на следующих выборах, которые ожидаются в 2029 году.

«Происходит что-то очень фундаментальное», — заявил Фарадж. «Это всего лишь первый шаг чего-то, что вас всех ошеломит».

Некоторые побежденные консерваторы будут искушаемы объединить правых и связать свою судьбу с бунтарем Фараджем. Ходили даже разговоры о слиянии старых тори и партии реформ Великобритании Фараджа.

Когда правые снова обретут голос, а это наверняка произойдет, перед Стармером и его сторонниками встанет вопрос: молчать или начать кричать в ответ.

Источник: politico.