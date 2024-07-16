Для Украины «необратимый» путь в НАТО омрачен неопределенностью.

Путь вступления Украины в Организацию Североатлантического договора, который когда-то был отдаленной перспективой до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в страну, теперь «необратим», заявили на этой неделе в Вашингтоне члены блока.

Однако даже когда лидеры НАТО сделали это смелое заявление в коммюнике, многие украинские официальные лица и аналитики заявили, что обещаний без действий недостаточно и что саммит мало что сделал для того, чтобы кардинально изменить ход войны.

По их словам, публичное проявление солидарности приветствуется, однако оно вряд ли поможет решить глубокую неопределенность, с которой сталкиваются как Украина, так и западный альянс.

Защитное покрытие НАТО для членов военного альянса помогло странам Восточной и Центральной Европы процветать после освобождения от Советского Союза. Но лидеры по всей Европе и Украине не уверены, что альянс выживет, если бывший президент Дональд Дж. Трамп победит на выборах в США в ноябре.

По словам аналитиков, Трамп, который критиковал альянс во время своего президентства, может изменить курс Украины на членство или реализовать более выгодную для России стратегию прекращения войны.

Источник: nytimes.