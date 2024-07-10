За два с половиной года после вторжения России в Украину западные страны придерживались разных, порой противоречивых подходов к войне, за политикой каждой страны стоит особая точка зрения, основанная на истории.

Поскольку Путин угрожает ядерной эскалацией, а Украина подвергается новым нападениям, крайне важно, чтобы члены НАТО вместе решили, как им следует рассматривать войну — и как лучше всего положить ей конец.

Некоторые полагают, что мы находимся на пороге более масштабной войны, переживая эквивалент чего-то, что произошло 100 лет назад.

Это "вид через очки" Сараево. Там, жарким летним днем ​​1914 года, молодой убийца открыл огонь по автомобилю эрцгерцога Франца Фердинанда, положив начало хаотичной последовательности, которая привела к Первой мировой войне. Эта война, которая была чрезвычайно разрушительной, началась в некотором роде случайно.

Историк Кристофер Кларк назвал политический класс того времени «лунатистами». Через сложную смесь эмоций, оскорбленной чести и безрассудства они невольно забрели на войну.

Для тех, кто видит ситуацию через эту призму, конфликт в Украине не должен стать эквивалентом убийства Фердинанда, стартовым пистолетом мировой войны. Они говорят пацифистским тоном: внимание, шаг за шагом мы движемся к глобальному, может быть, даже ядерному, конфликту — даже если на самом деле никто этого не хочет.

Вывод для них прост. Чтобы не встревожить Россию и не спровоцировать необратимую эскалацию, военные амбиции Украины должны быть сдержаны и необходимо искать дипломатические переговоры.

Другие "носят" совершенно другие очки — назовем их мюнхенскими. Их историческая точка отсчета восходит к 1938 году, когда Адольф Гитлер потребовал часть Чехословакии, и европейские державы, в духе умиротворения, согласились на это. Аннексия была призвана удовлетворить аппетиты Третьего рейха и таким образом избежать повторения Великой войны. Но умиротворение происходило за счет других стран, как вам скажут жители Восточной и Центральной Европы.

Она также, по ее собственным условиям, провалилась. Умиротворение рухнуло как карточный домик с нападением Германии на Польшу в 1939 году, что привело остальную Европу и в конечном итоге весь мир ко Второй мировой войне. Это именно то, чего г-н Туск стремится избежать.

Есть способ примирить все стороны. Он заключается в понимании того, что мы находимся не в старомодной предвоенной эпохе, а в новой эпохе гибридной войны. Эта многогранная война с Западом и его основными политическими ценностями уже идет по всему миру, не только в Европе, но и в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Однако члены НАТО должны предоставить арсенал ресурсов альянса в распоряжение Украины, чтобы обеспечить поражение России. Вот как политологи видят происходящее. На этой неделе в Вашингтоне у стран есть шанс снять очки, посмотреть друг другу в глаза и установить новый курс.

Источник: nytimes.