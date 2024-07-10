Поскольку Путин угрожает ядерной эскалацией, а Украина подвергается новым нападениям, крайне важно, чтобы члены НАТО вместе решили, как им следует рассматривать войну — и как лучше всего положить ей конец.
Некоторые полагают, что мы находимся на пороге более масштабной войны, переживая эквивалент чего-то, что произошло 100 лет назад.
Это "вид через очки" Сараево. Там, жарким летним днем 1914 года, молодой убийца открыл огонь по автомобилю эрцгерцога Франца Фердинанда, положив начало хаотичной последовательности, которая привела к Первой мировой войне. Эта война, которая была чрезвычайно разрушительной, началась в некотором роде случайно.
Историк Кристофер Кларк назвал политический класс того времени «лунатистами». Через сложную смесь эмоций, оскорбленной чести и безрассудства они невольно забрели на войну.
Для тех, кто видит ситуацию через эту призму, конфликт в Украине не должен стать эквивалентом убийства Фердинанда, стартовым пистолетом мировой войны. Они говорят пацифистским тоном: внимание, шаг за шагом мы движемся к глобальному, может быть, даже ядерному, конфликту — даже если на самом деле никто этого не хочет.
Вывод для них прост. Чтобы не встревожить Россию и не спровоцировать необратимую эскалацию, военные амбиции Украины должны быть сдержаны и необходимо искать дипломатические переговоры.
Другие "носят" совершенно другие очки — назовем их мюнхенскими. Их историческая точка отсчета восходит к 1938 году, когда Адольф Гитлер потребовал часть Чехословакии, и европейские державы, в духе умиротворения, согласились на это. Аннексия была призвана удовлетворить аппетиты Третьего рейха и таким образом избежать повторения Великой войны. Но умиротворение происходило за счет других стран, как вам скажут жители Восточной и Центральной Европы.
Она также, по ее собственным условиям, провалилась. Умиротворение рухнуло как карточный домик с нападением Германии на Польшу в 1939 году, что привело остальную Европу и в конечном итоге весь мир ко Второй мировой войне. Это именно то, чего г-н Туск стремится избежать.
Есть способ примирить все стороны. Он заключается в понимании того, что мы находимся не в старомодной предвоенной эпохе, а в новой эпохе гибридной войны. Эта многогранная война с Западом и его основными политическими ценностями уже идет по всему миру, не только в Европе, но и в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Однако члены НАТО должны предоставить арсенал ресурсов альянса в распоряжение Украины, чтобы обеспечить поражение России. Вот как политологи видят происходящее. На этой неделе в Вашингтоне у стран есть шанс снять очки, посмотреть друг другу в глаза и установить новый курс.
Источник: nytimes.