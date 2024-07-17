Не все Соединенные Штаты защищены щитом НАТО, штат Гавайи, где проживает более 1,4 миллиона человек и находятся различные военные базы США, исключен из положений НАТО.

Поскольку военный альянс все больше оказывается втянутым в угрозы безопасности со стороны Китая и других азиатских стран, некоторые законодатели теперь призывают пересмотреть это исключение.

Двухпартийная группа сенаторов — во главе с сенатором Брайаном Шатцем (демократ, Гавайи) и сенатором Эриком Шмиттом (республиканец, Миссури) — предприняла на этой неделе новую попытку обеспечить защиту Гавайев.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену они написали, что действия необходимы для решения «глубоких проблем по поводу сдерживания атаки противника или обращения с жителями как с равными жителями других 49 штатов».

Сенаторы добавили, что «серьёзность угроз в Индо-Тихоокеанском регионе требует от НАТО принятия более активных мер» на фоне растущей обеспокоенности по поводу всё более агрессивного Китая .

Удаленность Гавайев от остальной части Соединенных Штатов, а также их относительная близость к Азии создают уникальные проблемы безопасности.

Угрозы безопасности, исходящие от стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в их адрес, стали частью дискуссий на встрече, состоявшейся на этой неделе в Вашингтоне, в которой приняли участие официальные лица из «Индо-Тихоокеанской четверки» — Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

Источник: washingtonpost.