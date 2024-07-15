Демократы продолжали мучиться на этой неделе по поводу шансов Джо Байдена на выборах в США.

После провальных дебатов президента Джо Байдена возник консенсус: путь отхода от предвыборной пропасти будет проложен молниеносно, включая предвыборные поездки, незапланированные выступления и в целом более напористый тон.

Команда Байдена, похоже, согласилась. Его отправили в Пенсильванию и Висконсин; его посадили на встречу с Джорджем Стефанопулосом из ABC News , а затем в понедельник он дал интервью Лестеру Холту из NBC News.

Сам Байден направил решительное письмо конгрессменам-демократам о том, что не прекратит свою кампанию; а в четверг главные помощники были направлены для успокоения сенаторов, и Байден проведет свою первую за несколько месяцев персональную пресс-конференцию .

Демократы продолжали мучиться на этой неделе по поводу его шансов на выборах, и другие члены Палаты представителей, сенатор Питер Уэлч и влиятельный игрок в сборе средств Джордж Клуни присоединились к призывам прекратить его переизбрание.

На этой неделе возник вопрос о том, что может (если может) ослабить страх демократов перед возможным возвращением бывшего президента Дональда Трампа.

«Все это не имеет значения», — сказал один неофициальный советник кампании Байдена о последних действиях президента. «Он токсичен. Все кончено».

Тезис Пелоси распространился в Вашингтоне со скоростью лесного пожара, и демократ за демократом, казалось, пытались разоблачить блеф Байдена и отрицать, что его решение не выходить из гонки было окончательным.

Источник: abcnews.