7 октября боевики ХАМАС начали беспрецедентную трансграничную атаку на Израиль, которая включала захват гражданских заложников на музыкальном фестивале.

Израильские лидеры заявляют, что не хотят войны в Ливане, но их страна готова к любому сценарию.

Израиль «готов к очень интенсивной операции», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита на ливанскую границу в прошлом месяце. Министр обороны Йоав Галлант пригрозил вернуть Ливан «в каменный век».

Однако за позированием скрываются растущие опасения в Израиле, что его солдаты перегружены, а его ресурсы истощены после самой продолжительной войны страны за десятилетия.

Девять месяцев атак против ХАМАС в секторе Газа не уничтожили группировку, а политически настроенный Нетаньяху еще не наметил стратегию выхода.

Эксперты предупреждают, что в Ливане Израиль столкнется с более крупным, лучше вооруженным и более профессиональным противником, а также с угрозой еще более глубокого военного застоя.

Утверждается, что война между Израилем и Ливаном будет катастрофой для обеих сторон.

После публикации в прошлом месяце кадров с беспилотника в порту израильского города Хайфа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла предупредил о войне «без правил и пределов».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац опубликовал на X: «Насралл, если ты не прекратишь угрозы и насилие и не отступишь к реке Литани, тебя будут считать разрушителем Ливана».

Однако израильское вторжение в Ливан может оказаться «ловушкой», втягивающей Израиль в еще одну изнурительную войну без какого-либо финала, считает Гузански.

«В Израиле существует ложное убеждение, что война там может быть закончена за несколько дней или недель», — сказал он.

Разрушительные события в Ливане также усилят международное давление на Израиль и обострят напряженность в отношениях с Вашингтоном.

В прошлом месяце Нетаньяху заявил, что произошло «резкое снижение поставок оружия из США в Израиль», и что с тех пор было поставлено лишь «небольшое количество» — заявление, которое американские официальные лица решительно опровергли.

Источник: washingtonpost.

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