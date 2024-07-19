Австрийский эксперт предположил, как может выглядеть реалистичный сценарий войны России с НАТО.

Война РФ со странами Балтии может начаться под предлогом восстания поляков в Беларуси.

Своим мненимем поделился австрийский политолог Густав Грессель.

Грессель проанализировал карту российско-белорусских учений «Запад-2017». Хотя на словах они и были оборонительными и антитеррористическими, по сути ВС РФ отрабатывали тогда нападение на страны НАТО по нескольким направлениям.

По словам Гресселя, предлогом для войны по такому сценарию может стать инсценировка восстания польского меньшинства в Гродненской области Беларуси, которое якобы поддержали страны Балтии. Для защиты союзника их в ответ атакует Россия.

Грессель отметил, что сейчас все силы ВС РФ стянуты в Украине, воевать в Прибалтике некому. Но если Россия одержит верх над ВСУ, то закалённые в боях части могут перебросить на новую войну.

О внимании к этому региону говорит недавнее воссоздание Ленинградского военного округа.

По мнению политолога, в случае новой войны всё будет зависеть от того, как быстро страны Балтии и Польша проведут мобилизацию и остановят ли ВС РФ на границе. Тогда НАТО перебросит туда сухопутные резервы и использует аэродромы Швеции для захвата преимущества в воздухе.

Грессель считает, что Россия не будет применять ядерное оружие, а ограничится конвенциональной войной. Ядерные угрозы могут последовать после захвата стран Балтии, чтобы заставить Запад признать их частью РФ.

Источник: BILD.