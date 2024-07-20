В Молдове разгорелась борьба из-за связей с Русской православной церковью, которую многие считают инструментом влияния Москвы за рубежом.

Московский патриархат десятилетиями пользовался лояльностью православных христиан по всему бывшему Советскому Союзу.

Но в Молдове в марте сельский священник присоединился к конкурирующей церковной иерархии, базирующейся в соседней Румынии, члене Европейского Союза.

«Он встал на путь ужасного греха», — сказала Георгиес, ​​член группы жителей, которые борются за восстановление главенства Русской церкви и пресекают то, что они считают попыткой объединиться с декадентскими западными силами.

Раскол по поводу церковной верности в Раутеле, деревне с населением около 4000 человек недалеко от северо-восточной границы Молдовы с Украиной, является лишь одним из многих, которые сейчас разыгрываются по всей стране и в других бывших советских республиках.

Патриарх Кирилл — ревностный союзник президента России Путина. Он настаивает на сохранении лояльности православных верующих за пределами границ России, а вместе с ней и российского влияния.

«Речь идет не о религии или вере. Речь идет о геополитике», — сказал Виктор Готишан, бывший студент теологического факультета в Молдове, который исследует церковные вопросы.

По его словам, то, что скажут священники во время богослужений, повлияет на исход важных президентских выборов в октябре в Молдове, а также на референдум о вступлении в Европейский союз.

По словам пенсионерки-учительницы из северной Молдавии, деревня была спокойным местом, пока местный священник, дезориентированный войной в Украине, не поддался сатане, сказала она.

До этого люди хорошо ладили и ходили на воскресные службы в ту же Русскую православную церковь.

Теперь, говорит учительница Тамара Георгиес, ​​«они даже не здороваются друг с другом».

Источник: nytimes.

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