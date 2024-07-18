Члены Европейского парламента проголосовали за то чтобы Урсула фон дер Ляйен осталась на посту главы Европейской комиссии на второй срок.

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок.

Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок.

Фон дер Ляйен получила 401 голос в тайном голосовании. Это превышает необходимые 360 голосов, по словам председателя парламента Роберты Метсолы.

В начале Урсула фон дер Ляйен изложила свои приоритеты в речи, обращенной непосредственно к членам Европарламента в четверг утром, стремясь получить голоса, которые необходимы ей для большинства в 720-местном парламенте.

Излагая свои приоритеты на следующие пять лет, она пообещала сосредоточиться на том, чтобы сделать экономику ЕС более конкурентоспособной, и поклялась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Фон дер Ляйен также сорвала аплодисменты, обрушившись с критикой на президента Венгрии Виктора Орбана за его «миссию умиротворения», которую она назвала его встречей с Владимиром Путиным в Москве в начале этого месяца.

Ранее, Рафаэль Глюксман, ведущий французский депутат Европарламента от социалистов, заявил журналистам, покидая парламент, что всем французским левоцентристским депутатам Европарламента было поручено голосовать за Урсулу фон дер Ляйен.

Они были частью группы S&D, которая, как считалось, потенциально рассматривала возможность проголосовать против.

По его словам, депутаты Европарламента от Итальянской демократической партии (вторая по силе делегация в группе S&D) также проголосовали «за».

Это было признаком того, что фон дер Ляйен может рассчитывать на получение большинства голосов.

Источник: politico.

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