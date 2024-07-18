Урсула фон дер Ляйен должна получить второй пятилетний срок на посту главы Европейской комиссии, несмотря на несколько фальшивую драму вокруг голосования по ее утверждению в Европарламенте.

65-летняя бывший министр обороны Германии, придерживающаяся правоцентристских взглядов Урсула фон дер Ляйен не может быть уверена в получении абсолютного большинства в 361 голос Европарламента, необходимого для сохранения ее должности.

Несколько членов неформальной проевропейской парламентской коалиции консервативной Европейской народной партии (EPP), левоцентристских Социалистов и демократов (S&D) и либерального центриста Renew Europe (RE) вели против нее кампанию или заявили, что не будут голосовать за нее.

Это значит, что ей понадобятся дополнительные голоса.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп были бы рады, если бы группа крайне правых, разношерстных националистов, коммунистов и сварливых консерваторов ввергла ЕС в кризис, проголосовав против Урсулы фон дер Ляйен.

Критики того, как функционирует ЕС, утверждают, что комиссия должна сменить своего лидера, чтобы признать сдвиг общественного мнения вправо, который проявился в рекордном голосовании евроскептиков и националистов на выборах в Европейский парламент в июне.

Тем не менее, проевропейские партии сохранили явное большинство в законодательном органе, даже несмотря на то, что крайне правые партии возглавили опросы в нескольких странах, в частности во Франции, Италии и Венгрии.







Источник: theguardian.

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