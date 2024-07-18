65-летняя бывший министр обороны Германии, придерживающаяся правоцентристских взглядов Урсула фон дер Ляйен не может быть уверена в получении абсолютного большинства в 361 голос Европарламента, необходимого для сохранения ее должности.

Несколько членов неформальной проевропейской парламентской коалиции консервативной Европейской народной партии (EPP), левоцентристских Социалистов и демократов (S&D) и либерального центриста Renew Europe (RE) вели против нее кампанию или заявили, что не будут голосовать за нее.

Урсула фон дер Ляйен

Это значит, что ей понадобятся дополнительные голоса.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп были бы рады, если бы группа крайне правых, разношерстных националистов, коммунистов и сварливых консерваторов ввергла ЕС в кризис, проголосовав против Урсулы фон дер Ляйен.

Критики того, как функционирует ЕС, утверждают, что комиссия должна сменить своего лидера, чтобы признать сдвиг общественного мнения вправо, который проявился в рекордном голосовании евроскептиков и националистов на выборах в Европейский парламент в июне.

Тем не менее, проевропейские партии сохранили явное большинство в законодательном органе, даже несмотря на то, что крайне правые партии возглавили опросы в нескольких странах, в частности во Франции, Италии и Венгрии.


Источник: theguardian.

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