Судебное решение бросает вызов таким союзникам, как Великобритания и США, которые в течение многих лет смягчали оккупацию палестинских территорий.

Всеобъемлющее консультативное постановление Международного суда относительно незаконности израильской оккупации палестинской территории и строительства поселений представляет собой решительное опровержение утверждений Израиля и будет иметь глубокие последствия на долгие годы вперед.

Международный суд ООН объявил длительную оккупацию Израилем палестинской территории «незаконной» и заявил, что она представляет собой фактическую аннексию.

Суд призвал Израиль быстро покинуть оккупированные территории и постановил, что палестинцы должны получить репарации за ущерб, нанесенный 57 годами оккупации, которая систематически дискриминирует их.

И во многих своих частях это решение представляет собой сокрушительное поражение Израиля в мировом суде.

Хотя многочисленные доклады ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи подтверждают эту точку зрения, постановление Международного Суда, поскольку оно вынесено со ссылкой на договоры и отдельные законы, представляет собой суждение, которое будет трудно игнорировать.

Это решение также стало отповедью аргументу Израиля о том, что Международный Суд не имеет полномочий рассматривать этот вопрос, поскольку резолюции ООН, а также двусторонние израильско-палестинские соглашения установили, что правильными рамками для разрешения конфликта должны быть политические, а не правовые рамки.

Фактически отвергнув этот аргумент, суд заявил, что международное право применяется независимо от десятилетий безуспешных политических попыток достичь прочного мирного соглашения, особенно учитывая, что Израиль продолжает строительство поселений.

Поскольку Израиль изолирован из-за своего ведения войны в Газе и находится под следствием Международного суда ООН и Международного уголовного суда по предполагаемым военным преступлениям, суровая оценка долгосрочной незаконности израильской оккупации только усилит эту изоляцию.

Источник: theguardian.

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