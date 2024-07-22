После объявления о выходе Джо Байдена из президентской гонки и заявлении Гарриса о ее выдвижении, американские демократы начали вносить пожертвования.

После того как Джо Байден вышел из президентской гонки в США, демократы получили самые высокие с 2020 года онлайн-пожертвования, общей суммой более 50 миллионов долларов.

После объявления о выходе Байдена из президентской гонки и заявлении Гарриса о ее выдвижении, американские демократы начали вносить пожертвования с поразительной скоростью. Анализ показывает, что пожертвования резко выросли со среднего значения менее 200 тысяч долларов в час до почти 11,5 миллиона за один час в воскресенье.

По состоянию на 22.00 в воскресенье этот день стал третьим по величине днем ​​онлайн-пожертвований в истории ActBlue. Платформа ActBlue учитывает все пожертвования, внесенные практически каждым демократическим кандидатом в Палату представителей и Сенат, а не только те, которые были сделаны Байденом или Гаррисом.

Предыдущий рекордный день пожертвований на ActBlue состоялся на следующий день после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург в сентябре 2020 года. Издание отмечает, что поток средств имеет большое значение, поскольку сбор денег для партии ощутимо замедлился среди основных доноров-демократов после неудачного выступления Байдена на дебатах.

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден объявил о решении сняться с предстоящих выборов. Он поддержал свою вице-президента Гаррис как единственную кандидатку от Демократической партии. Гаррис подтвердила свое намерение баллотироваться.

Источник: The New York Times.

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