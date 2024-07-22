Президент США Джо Байден покинул избирательную гонку, призвав демократов выдвинуть вместо него вице-президентку Камалу Гаррис, которая уже объявила о намерении участвовать в выборах. Стало известно, кто может сразиться с Камалой Харрис за право идти на выборы от Демпартии.

Гевин Ньюсом

Ньюсом, 56 лет, практически юниор по стандартам американской политики. Но он успел 7 лет отработать мэром Сан-Франциско, 8 лет лейтенант-губернатором Калифорнии, а с 2019 года он сам губернатор Калифорнии. 20 лет на руководящих должностях.

До политики Ньюсом активно занимался бизнесом. В частности, в начале 90-х основал винодельческий бутик вместе с наследником миллиардера и другом семьи Гордоном Гетти в качестве инвестора. Компания выросла в управление 23 предприятиями, включая винодельческие, рестораны и отели. Также он был одним из первых ТОП-политиков, стал активно использовать социальные сети. В 2013 году он написал книгу "Citizenville", которая посвящена использованию цифровых инструментов для демократических изменений.

Гретхен Витмер

Витмер зарекомендовала себя в Мичигане, акцентируя внимание на прямом подходе к неотложным проблемам. В 2020 году ее рассматривали как потенциального кандидата на должность вице-президента, прежде чем Байден избрал Гаррис. Витмер активно поддерживала Байдена в его переизбрании.

Она обвиняет Трампа в разжигании политической ненависти, которая побуждала к заговору с целью его похищения и убийства, раскрытым ФБР в 2020 году.

Джош Шапиро

Джош Шапиро стал губернатором Пенсильвании год назад и уже наделал немало шума в Демократической партии как восходящая звезда. По своему юридическому образованию и опыту работы генеральным прокурором он получил успешный опыт в противостоянии с республиканцами. Демократы считают его ключевым фигурантом для победы на ноябрьских выборах.

Мишель Обама

Мишель Обама была хорошо известна и популярна еще со времен, когда она была первой леди, а ее муж Барак Обама был президентом. Многие из демократов хотели бы видеть ее кандидатом от своей партии. Действительно, поклонники Трампа зациклились на идее того, что Мишель Обама придет на смену Байдену в попытке уменьшить политическую жизнеспособность президента и усилить базу Республиканской партии. Опрос Ipsos показал, что он является единственным гипотетическим кандидатом, который может окончательно победить Трампа.

Источник: News.Sky .

Последние новости:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.