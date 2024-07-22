Часть американцев указали на тревожные моменты в поведении Джо Байдена, когда американский президент казался отстраненным или озадаченным, путал слова и людей.

Президент США Джо Байден официально снял свою кандидатуру по президентским выборам 2024 года. Мировые лидеры и дипломаты выразили ему признательность и назвали его решение разумным шагом. При этом Джо Байден столкнулся с новым испытанием после отказа баллотироваться.

81-летний президент написал в социальных сетях, что он "сосредоточит всю свою энергию на своих обязанностях президента на оставшуюся часть своего президентского срока".

До истечения срока полномочий Байдена осталось около шести месяцев – 183 дня. Ведомости из Белого дома утверждали в течение недель, что провал Байдена на важных дебатах был исключением и что президент остается пригодным для выполнения обязанностей. Однако представители администрации, законодатели обеих политических партий и доноры-демократы начали высказывать вопрос о пригодности президента.

Они указали на тревожные моменты в поведении Джо Байдена, когда американский президент казался отстраненным или озадаченным, путал слова и людей.

"Если Джо Байден не годится для участия в президентской гонке, он не годится и для работы в должности президента. Он должен немедленно уйти в отставку", - заявил спикер палаты представителей и республиканец Майк Джонсон.

Демократические лидеры не поддерживают эту точку зрения. Они выражали благодарность Байдену, некоторые из них даже заявили, что остаются уверенными в его лидерских качествах на посту президента.

Некоторые официальные лица и союзники Демократической партии конфиденциально высказывали мнение, что увольнение Байдена с должности президента и немедленное назначение вице-президента Харрис на этот пост в Овальном кабинете могут предоставить дополнительные политические преимущества в противостоянии с Дональдом Трампом.

Внешние медицинские и политические эксперты отметили, что работа в предвыборной кампании, требующая от Байдена активизации избирателей, взаимодействия с донорами и выступлений с агитационными речами по всей стране, требует иных физических и когнитивных навыков, чем работа на посту президента, где он принимает решение, окруженный советниками. Некоторые отмечают, что Байден готов досидеть свой срок.

Дэвид Грабовски, профессор Гарвардской медицинской школы, специализирующийся на изучении старения, подчеркнул разницу между способностью Байдена досидеть месяцы своего президентства и его способностью сделать это еще на один срок.

"С точки зрения старения и здоровья, это отличается от его пригодности служить сегодня до конца его текущего срока. Эти два фактора должны оцениваться независимо", - добавил медик.

Источник: Washingtonpost.

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