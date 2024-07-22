Джо Байден снялся с выборов, что вызвало резонанс не только в Америке, но и в мире. Он поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая вступит в борьбу с Дональдом Трампом. Эксперты объяснили, почему решение Джо Байдена сняться с выборов оказалось слишком поздним.

Либеральные ячейки и этнические меньшинства отмечают, что после ухода Джо Байдена будет сложно сохранить энтузиазм среди избирателей в течение следующих четырех месяцев, и что нет гарантии, что новый кандидат заслужит доверие за столь короткий срок.

Кроме того, существует еще одна важная группа, испытывающая заботу из-за отставки Джо Байдена: республиканцы. Трамп и Вэнс знают, что Джо был самым уязвимым кандидатом, которого они могли бы с легкостью победить в ноябре. Теперь появилась неопределенность.

Конечно, они с радостью приветствуют поддержку Байденом – Камалы Харрис, женщины, которая, по их мнению, имела провал по делам иммиграции, неудачно выражается и не смогла даже посетить Айову во время праймериз в 2020 году. С другой стороны, не следует недооценивать ее. Недавно Харрис выступила на митинге, нападая на Венса, и была достаточно убедительной: смешной, резкой, раскрепощенной.

Но американцы не забывают, что демократы заставили пройти свою партию, США и весь мир. В то время, когда диктаторы в действии, а экономика быстро меняется, они посадили в США старого президента, который очевидно не функционировал на полную мощность. Демократов обвинили также в том, что они сговорились и решили скрывать недостатки Джо Байдена, даже когда всем было ясно, что состояние здоровья президента ухудшилось.

Это было глупо и жестоко. А теперь у них осталось всего четыре месяца, чтобы исправить ошибки и представить нового кандидата, но в это время им может не хватить, чтобы добыть в борьбе голоса избирателей и победить республиканца Трампа.

Источник: Тelegraph.