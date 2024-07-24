Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс может оказаться совершенно неправильным выбором для Дональда Трампа.

Джей Ди Венс, возможный вице-президент в случае победы Дональда Трампа, является ярым сторонником изоляционизма и противником помощи Украине. Американские эксперты считают, что Джей Ди Вэнс уже становится проблемой для самого Дональда Трампа. Все из-за решения Джо Байдена выйти из президентской гонки в США.

Как считают аналитики, если Камале Гаррис удастся получить одобрение Демократической партии, большая часть ее предвыборной кампании будет сосредоточена на абортах и ​​правах женщин. Трамп уже имеет проблему с женщинами-избирателями — опросы постоянно показывают, что доля женщин, которые планируют проголосовать за него меньше, чем в 2020 году. И Джей Ди Венсу нечего предложить Трампу по этому поводу — совсем наоборот, он рискует усугубить проблему "своего босса".

Вэнс в прошлом отличался строгими антиабортными взглядами и спровоцировал споры своими заявлениями по разводам, высказывая мнение, что женщины, оказавшиеся в насильственных браках, должны оставаться в браке ради детей.

Он также выражал сильную поддержку рождаемости, называя тех, кто не имеет детей, "бездетными кошатницами" и предлагая отдавать дополнительные голоса людям с детьми. Он выступил против субсидии по уходу за детьми, называя ее "классовой войной против нормальных людей". Он проигнорировал тот факт, что такие субсидии предоставляют женщинам с маленькими детьми больше возможностей для трудоустройства, получения образования и независимости от мужчин.

В 2022 году Венс выразил свою поддержку общенациональному запрету абортов без каких-либо исключений, даже в случаях изнасилования или инцеста.

То есть когда дело доходит до женского голосования, особенно молодых и городских женщин США, Вэнс лишь усугубляет проблему Трампа. Ведь большинство женщин по опросам готовы поддерживать Гарис, известную своей борьбой за права женщин.

Источник: Рolitico.

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