До того как Дональд Трамп стал президентом, он так любил Камалу Харрис, что дважды давал деньги на ее предвыборную кампанию.

Десять лет назад, когда бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис еще не соревновались за президентский пост, Трамп поддержал ее, пожертвовав 6000 долларов на ее кампанию. Харрис начала свою карьеру в политике в Калифорнии как генеральный прокурор в январе 2011 года.

В сентябре 2011 года Дональд Трамп совершил первое пожертвование в размере 5000 долларов на кампанию Камалы Харрис, а в феврале 2013 года внес еще 1000 долларов, согласно документам штата. Согласно публикациям Sacramento Bee, его дочь Иванка также пожертвовала 2000 долларов на избирательную кампанию Харрис в 2014 году.

Представитель Трампа, Стивен Чунг, отверг эти пожертвования, заявив, что на тот момент "президент Трамп был глобальным бизнесменом и известен в выигрыше в игре с коррумпированными политиками, такими как Камала Гаррис". Он добавил, что Трамп теперь сосредотачивается на выводе таких "продажных политиков" из должностей.

Пожертвования от Дональда Трампа также производились в то время, когда он находился под судебным давлением в связи с коллективным иском студентов против Трампового университета по обвинению в манипуляциях. Офис Камалы Харрис никогда не занимался никакими мерами по этой организации; представители Харрис заявили тогда, что пожертвования не имели никакого отношения к этому делу.

Источник: NYTimes.

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