Уход президента Джо Байдена от идеи переизбрания вносит новый элемент неопределенности для Украины, обеспокоенный будущим американской поддержки. При этом выход Джо Байдена из президентской гонки может помочь Украине.

В течение всей войны администрация Джо Байдена использовала странную комбинацию. Одержимая идеей, что ни одну американскую ракету нельзя нацеливать на российскую территорию, она выдает Украине отличный ракетный комплект, но затем ограничивает его использование.

При увеличении атак россии на украинские города и инфраструктуру правительство Зеленского спрашивало у правительства Байдена разрешение на использование американского оружия для ударов вглубь территории россии. Украина планировала нападать на объекты, часто находящиеся далеко от границы и которые Москва использует для атак с воздуха против Украины. Вашингтон отказал в таком разрешении, учитывая обеспокоенность возможной эскалацией конфликта.

Угрозы президента России об использовании тактического ядерного оружия, похоже, ужасают Белый дом, особенно это касается советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана. Именно его обвиняют в том, что Украина до сих пор не может наносить удары натовским оружием вглубь России.

Между тем, несмотря на все плохие вещи, которые Трамп сказал в адрес Украины, последний звонок Зеленского к Трампу вдохновили Киев. Два больших политических шоумена, впервые прославившихся своими телевизионными шоу, похоже, хорошо ладили. До сих пор господин Трамп чувствовал необходимость нападать на любую политику, связанную с Байденом. Часть экспертов считает, когда Байден покинул избирательную сцену, можно надеяться, что Трамп увидит политическую выгоду в том, чтобы взять на себя инициативу и помочь Украине.

Источник: Тelegraph.

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