Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Аналитики утверждают, что премьер-министр Израиля и его союзники считают, что второе президентство Трампа позволит им «реализовать свою повестку дня».

Отношения политиков испортились в 2021 году. Тогда бывший президент США Дональд Трамп заявил израильскому журналисту Бараку Равиду, что его отношения с Биньямином Нетаньяху испортились после того, как премьер-министр Израиля поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США в 2020 году.

Теперь Нетаньяху, по словам аналитиков, прилагает все усилия, чтобы вернуть поддержку Трампа. Эти двое имели близкие отношения во время пребывания Трампа в должности американского президента, и израильский лидер всегда поддерживал республиканцев в США.

«Их он видит как своих самых надежных союзников, потому что Демократическая партия все больше критикует действия Израиля в секторе Газа», — объяснил профессор и эксперт исламских исследований Закари Локман.

Премьер-министр Израиля часто хвалил Трампа, назвав его в 2020 году «лучшим другом, которого Израиль когда-то имел в Белом доме». Трамп часто отвечал взаимностью комплиментов. В 2020 тогдашний президент США вручил Нетаньяху церемониальный золотой ключ от Белого дома.

Уже на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Припускают, что там он договорится о полной поддержке операций в Газе, ведь демократы склоняют Израиль к миру с террористами.

Более того, администрация Байдена приостановила одну поставку оружия Израилю в начале мая из-за опасений, что оно будет использовано в наступлении в Рафахе. Кроме того, риторика Байдена сместилась в сторону подталкивания Израиля к переговорам с террористами по прекращению огня.

В Израиле верят, что Трамп будет давать все необходимое оружие, как это было во время его президентства.

В то время как администрация Байдена выступила против сохранения израильского присутствия в секторе Газа, возвращение Трампа в Белый дом может «заложить основу для предстоящего переселения израильтян в сектор Газа».

Нетаньяху и его «идеологические союзники» могут рассматривать второе президентство Трампа как момент для реализации своей повестки дня, преследуя всех своих идеологических врагов, «что может также включать новую войну с Ливаном».

Источник: aljazeera

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