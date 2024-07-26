Решение президента США Джо Байдена отказаться от гонки и ставит Камалу Харрис перед важным, немедленным решением: кого избрать своим напарником в предвыборной гонке.

Вице-президентке США Камали Харрис немедленно нужно принять важное решение – избрать своего кандидата на должность вице-президента. Названы три фаворита на должность вице-президента США от Камалы Гаррис.

Два губернатора-демократа, Джош Шапиро из Пенсильвании и Рой Купер из Северной Каролины, а также сенатор от Аризоны Марк Келли стали первыми фаворитами на должность вице-президента Камалы Харрис. Трио входит в 10 демократов, которых проверяют на должность вице-президента США от Камалы Харрис.

Процесс проверки, обычно занимающий несколько месяцев, будет ускорен, чтобы завершиться к началу национального съезда Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро вступил в должность год назад и уже стал признанной звездой Демократической партии. Он имеет юридическое образование и значительный опыт работы генеральным прокурором, успешно приобретая популярность в борьбе с республиканцами. Демократы считают Шапиро ключевым фигурантом для роли вице-президента США.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер получил высокую оценку от демократов за свое внимание к экономическому развитию и высоким рейтингам поддержки в политически конкурентном штате, который поддерживал Дональда Трампа на выборах 2016 и 2020 годов.

Сенатор США Марк Келли , известный своим умеренным подходом в штате, где традиционно побеждают республиканцы, собирает поддержку от Демократической партии. Он является бывшим капитаном ВМС и астронавтом, а также мужем Габриэль Гиффордс, серьезно раненным в стрельбе 2011 года. Вопрос насилия с использованием огнестрельного оружия стал для него ключевым.

Джерело: Тhe Guardian.

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