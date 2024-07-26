После выхода Байдена из избирательной гонки ожидается, что Демократическая партия объявит кандидатом в президенты именно Камалу Харрис.

Вице-президент Камала Харрис может стать первой темнокожей женщиной, номинированной большой партией на пост президента. Республиканец Дональд Трамп готов ввести новую стратегию против Камалы Харрис.

Команда Трампа уже начала нападение на Харрис. Некоторые поклонники MAGA высмеивали Харрис – первую чернокожую, азиатку и вице-президента. На своей платформе Truth Social Трамп недавно назвал свою новую соперницу «Лживая Камала Харрис» и назвал ее «тупой и злой».

«Есть два слова, чтобы описать Камалу Харрис: злая и тупая. Это плохая комбинация», - заявил республиканец.



Команда Трампа планирует пригвоздить Харрис к позорному столбу за те же политические вопросы, в которых Байден был наиболее уязвим. То есть, сосредоточится на двух моментах: увеличенную инфляцию и обострение миграционного кризиса со стороны Мексики.

В то же время, они будут пытаться сохранить актуальность вопроса предвыборной кампании Джо Байдена, обвиняя ее в маскировке проблем со здоровьем нынешнего президента.

«Она – тот человек, который скрывал его состояние от общественности. Как ей можно доверять?», – сказал республиканец Алекс Пфайффер. И такие нарративы не единичны, они звучат от каждого сторонника Республиканской партии.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем желании баллотироваться на выборах. Она отметила, что для нее было большой честью получить поддержку президента.

Источник: Тime.

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