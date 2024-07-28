Среди вероятных кандидатов в вице-президенты США от Демпартии Рой Купер – губернатор для демократов, штата Северной Каролины.

Как кандидат описательно подходит под главные критерии, необходимые Камали Харрис.

Относительно Украины – уже на 6 день от начала войны в Украине объявил санкции против России на уровне штата.

Поручил Национальной гвардии штата организовать и направить военно-гуманитарную поддержку Украине, среди которой было как огнестрельное оружие, так и бронетранспортеры М-113. Важно, что это апрель 2022, когда тема передачи бронетехники Украине не была популярной.

2022 год утвердил на уровне штата годом чествования «Памяти жертвам Голодомора». На протяжении последующих лет отмечался ряд действий и призывов в поддержку Украины.

Джош Шапиро – самый желанный для Харрис и самый прошенный кандидат в вице-президенты. Но 4 дня назад он говорил, что не заинтересован в этой должности. Сейчас идут уговоры со стороны партии, чтобы он изменил мнение.

Вероятно, Шапиро не хочет связывать себя с Харрис, потому что он является одним из главных претендентов на следующие президентские выборы.

Отмечался неоднократными заявлениями в поддержку Украины, но гораздо меньше активностей в нашу сторону, чем у Келли, Купера или Притцкера.

Марк Келли. Среди главных претендентов, белый статный человек, военный, астронавт. Провел уже 2 встречи с Камалой Харрис. Похоже не прочь быть вице-президентом, но проблема в том, что он сенатор. В случае если он согласится быть вице-президентом, демократы могут потерять большинство в Сенате.

Плюс у сенатора немного меньше возможностей, чем у губернаторов с которыми он конкурирует. Потому в моем рейтинге вероятности он на 3 месте.

Относительно Украины – проукраинский В 2023 г. совершил 2 визита в Украину. Первый визит, по словам Келли, «чтобы убедиться, что Украина для подготовки наступления получает необходимое оружие и узнать, что нужно еще». Второй «в рамках двухпартийных действий по разблокированию помощи Украине в Конгрессе США».

В его штате проходит обучение украинских пилотов. Неоднократно посещает украинских военных, чтобы узнать о потребностях и замечаниях по обучению.

Источник: Resurgam .

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