Камалe Харрису придется бороться за каждый голос избирателей. Но есть те, кто может помочь ей стать президентом и получить больше голосов - особенно среди молодежи. Певица из Эссекса Charli XCX – любимица молодого поколения, и ее поддержка Камалы Харрис может склонить молодых избирателей США поддержать вице-президента.

Charli XCX написала в Twitter: "Kamala IS Brat". Это произошло после того, как Камала Харрис объявила, что баллотируется на пост президента США. Трехсловное послание молодой звезды стало хитом в сети. Поклонники певицы активно его репостят и обсуждают.

Более того, официальная страница кампании Харрис в Twitter (@kamalahq) сменила фон на тот же оттенок зеленого лайма, что и в альбоме Чарли. А одна из песен певицы стала саундтреком в один из видеороликов Харрис в TikTok.

Гэвин Рейнольдс, бывший спичрайтер Харрис рассказал, что до того, как Джо Байден ушел в отставку, демократы действительно боролись за голоса молодых избирателей, и это было трудно сделать. В первую очередь из-за того, что возраст президента во многом повлиял на это. Тем временем Харрис не боится работать с молодыми талантами.

"Я думаю, Харрис действительно умна, что склоняется к этому увлечению социальными сетями, потому что где сейчас молодые люди? Они в социальных сетях. Камала и Чарли – это идеальное партнерство, где выиграют все", – говорит Рейнольдс.

Источник: Telegraph.

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