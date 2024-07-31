Главы государств из 32 стран-членов НАТО недавно встратились в Вашингтоне, чтобы обсудить пути укрепления обороны Украины.

Хотя они подтвердили, что «будущее Украины — в НАТО», и что путь страны к альянсу «необратим», потенциальное членство Украины снова было отложено.

В декларации вашингтонского саммита говорилось, что приглашение вступить в НАТО поступит «когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

Союзники пока не пришли к согласию. Членство Украины в НАТО поддерживают некоторые европейские государства-члены, в частности, страны Балтии и Северной Европы, а также Польша.

В то же время ключевые державы, такие как США и Германия, по-прежнему выступают против.

Аргументы против членства Украины в НАТО, которые неоднократно выдвигались с момента начала нападения России в Украину в 2014 году, в конечном итоге повторяют ту же самую обеспокоенность: любой шаг, каким бы незначительным он ни был, будет рассматриваться как угроза безопасности России и, следовательно, спровоцирует больший конфликт.

В действительности спокойное принятие Россией Финляндии и Швеции, двух ее соседей, вступивших в НАТО в 2022 году, опровергло утверждение о том, что Россия находится на грани сближения с НАТО. Пора признать, что Россия выступает против членства Украины в НАТО только потому, что это помешает продолжению агрессии России.

Идея о том, что предоставление гарантий безопасности Украине еще больше подстегнет жестокое ведение Россией этой войны, необоснованна, поскольку Россия полностью настроена уничтожить Украину и не нуждается в дополнительных мотивах для этого.

Во-вторых, фактом является то, что Россия не напала ни на одного члена НАТО . Вместо этого она угрожала, вторгалась и оккупировала страны, не входящие в НАТО: Грузию, Молдову, а теперь и Украину.

Территориальная граница между странами НАТО и странами, не входящими в НАТО, до сих пор оказалась единственной красной линией, которую Россия (хотя и осторожно) уважала, даже нарушая многочисленные другие международные договоры и соглашения. Возрожденный империалистический милитаризм России может быть сдержан только существованием гораздо более сильного военного союза.

Наконец, попытки умиротворить Кремль не решают проблему решимости России обеспечить себе антизападную глобальную власть.

Наивно полагать, что умиротворение требований России разрешит войну или каким-то образом деэскалирует ее. Приглашение Украины вступить в НАТО ознаменовало бы решительный шаг от политики умиротворения и возвращение к верховенству международного права и защите прав человека.

Решение предоставить Украине гарантии безопасности не только защитит украинское государство с помощью единственного средства, пока что доказавшего свою эффективность, но и вновь утвердит НАТО и западные демократии в качестве эффективных политических агентов на мировой арене.

Источник: theguardian.

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